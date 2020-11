RIBERY, Salta l'Udinese. I numeri lo vedono in crisi

Il Corriere Fiorentino, nella sua speciale edizione di oggi dedicata al calcio, oltre che soffermarsi sulla sconfitta della Fiorentina contro il Benevento, scrive anche della seconda stagione da calvario di Franck Ribery. Quello che ad oggi sembra un re senza corona ieri si è dovuto fermare a fine primo tempo per l'ennesimo infortunio, e senza il suo soldato migliore l'esercito viola è apparso timido ancora una volta: problema serio che sta diventando inquietante abitudine. Una lunga serie di infortuni, quella da lui patita, con l'ultimo che adesso lo costringerà quantomeno a saltare l'Udinese mercoledì per la sfida di Coppa Italia, ma che non lascia sereni neanche per il Milan. Pensare che quella di ieri doveva essere la prima gara di una nuova era, che però lo vede in crisi come gli altri: a testimoniarlo vengono in soccorso i numeri, che raccontano come non segni ormai dallo scorso campionato (era il 27 giugno contro la Lazio) e che quest'anno abbia effettivamente lasciato il segno soltanto nella partita persa in casa dell'Inter.

