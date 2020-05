REPUBBLICA, La mascherina nel pallone

L'edizione de La Repubblica racconta la giornata di ieri per la Fiorentina, tornata ad allenarsi al centro sportivo. I giocatori, da mattina a sera, hanno varcato la soglia di ingresso a bordo delle loro auto, indossando la mascherina, i guanti, senza fermarsi per una foto, per un autografo. Nessun contatto, nessuna battuta tra di loro perché non si possono incrociare. Anche Ribery è tornato a Firenze (QUI foto e video), si è sottoposto ai test e oggi si sapranno i risultati. Lo staff tecnico segna su una tabella l’orario e la porzione di campo da assegnare a ogni singolo giocatore. È un primo passo verso una ripresa del campionato che è ancora in dubbio.