REPUBBLICA, L'anno che verrà: chi potrebbe uscire

L'edizione odierna di Repubblica - Firenze si concentra su quella che sarà la Fiorentina di Italiano, oggi in fase di riunione. Nonostante l'assenza di sei nazionali, il periodo che sta per cominciare non sarà da buttare, dato che l'allenatore avrà modo almeno di valutare nel dettaglio la rosa, la sua evoluzione ed eventuali interventi. Per esempio il cileno Erick Pulgar: dovessero arrivare offerte congrue potrebbe partire, ma allo stesso tempo non è da escludere che possa piacere ad Italiano per un ruolo centrale in mediana. In uscita ci sono Christian Kouame (piace sia in Inghilterra che al Torino), un Alfred Duncan che non sembra far parte appieno del progetto e l'esterno Pol Lirola.