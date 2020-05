REPUBBLICA, Commisso e l'ultimo dubbio Iachini

Tra le varie decisioni che il presidente viola Rocco Commisso dovrà prendere, c'è quella relativa alla panchina. Come scrive stamani la Repubblica, il tycoon stima e apprezza Beppe Iachini, ma ha ancora in testa quanto accaduto con Montella, ossia la conferma a cui poi è seguito l'esonero. Il numero uno della Mediacom - si legge - vorrebbe evitare di ritrovarsi in una situazione simile. La palla passa a Iachini, che nel caso riparta la stagione ha 12 gare per convincere la proprietà a riconfermarlo. Quanto ai sostituti, le idee sono tante, ad esempio un profilo internazionale come Unai Emery, per poi arrivare ad allenatori di livello e già esperti di calcio italiano come Spalletti, De Zerbi o Juric.