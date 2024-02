REPUBBLICA, Castrovilli e Dodo a un passo dal rientro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna di Repubblica parla dei futuri rientri di Dodo e Castrovilli per la Fiorentina. Il periodo più buio pare essere alle spalle per entrambi, tornati ad allenarsi in gruppo da qualche settimana tra partitelle e sorrisi. Dodo è fermo da settembre a causa della lesione al legamento crociato, ha bruciato le tappe ma Italiano e il suo staff hanno calmato il giocatore che voleva rientrare subito.

La possibilità, scrive il quotidiano, è che il ritorno tra i convocati del brasiliano possa avvenire contro la Lazio. Anche se servirà tempo per rivederlo al meglio della forma. Per quanto riguarda Castrovilli, dopo la nascita del primogenito Brando è pronto anche a tornare in campo. Avrà bisogno anche lui di tempo per mettersi alle spalle tutto quanto ma la passione e la volontà sono rimaste le stesse.