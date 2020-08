REPUBBLICA, Boateng e gli altri pronti all'addio

La Fiorentina 2020-21 che oggi si raduna ufficialmente alle 18 deve ancora nascere nel segno dei tre acquisti programmati: un centravanti, il regista e un esterno sinistro. Lo scrive oggi Repubblica, che sottolinea però come la priorità siano le uscite, visto che molti dei giocatori tornati dai prestiti non fanno parte del progetto viola. Pradè e Barone sono già al lavoro per provare a trovare alcune soluzioni. Da Boateng, che ha ancora un altro anno di contratto ma sicuramente non resterà in viola. A Dabo sul quale ci sono Benevento e Verona, passando per Cristoforo, il cui futuro potrebbe essere in Spagna, e Saponara, anche lui destinato a fare le valigie. Per Zurkowski l'ipotesi più probabile è invece un ritorno all'Empoli.

