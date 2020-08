USCITE, Gori va a Perugia. Dabo e Cristoforo...

Una nuova avventura in prestito per l'attaccante della Fiorentina Gabriele Gori. Dopo la scorsa stagione all'Arezzo si trasferirà al Perugia, retrocesso in Serie C dopo i playout persi contro il Pescara. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, sul classe '99 c'era anche il Palermo, ma alla fine è stato il club umbro a spuntarla. Su Dabo ci sono invece Benevento ed Hellas Verona, mentre per Cristoforo si prospetta un altro ritorno in Spagna.