REPUBBLICA, Berardi o Orsolini se parte Chiesa

Come scrive la Repubblica, l'eventuale cessione di Federico Chiesa comporterebbe l'innesto di un giocatore d'altrettanto alto livello. Oggi al vaglio ci sono due nomi: Domenico Berardi e, in alternativa, Riccardo Orsolini. Per quanto riguarda l'attaccante calabrese, la Fiorentina sa che si tratta di un pezzo pregiato in casa Sassuolo e che, nonostante l'ottimo rapporto con il club neroverde, intavolare una trattativa resta difficile. Un jolly importante può essere in tal senso Riccardo Sottil. Quanto a Orsolini, il Bologna lo valuta circa 20 milioni di euro e potrebbe chiedere di più.