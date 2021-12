REPUBBLICA, Appuntamento con due tentazioni

Come sottolinea Repubblica edizione Firenze stamani, al Franchi all'ora di pranzo arriveranno due giocatori oggetto da tempo del desiderio dei tifosi della Fiorentina: Domenico Berardi e Gianluca Scamacca. Berardi vanta una lunga militanza tra i giocatori più accostati alla Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato, la fumata bianca però non c’è mai stata e la sensazione è che la scorsa estate sia stato forse l’ultimo treno per vedere il classe 1994 in maglia viola: il giocatore aveva detto sì alla Fiorentina, aveva chiesto di essere ceduto al Sassuolo che però non è arretrato nemmeno di un millimetro dalla valutazione di trenta milioni di euro.

Nulla di fatto, grandi rimpianti e discorsi rimandati. Scamacca invece rientra nella lista dei preferiti di Barone e Pradè fin dai tempi del Genoa, potrebbe tornare nome utile in caso Vlahovic lasciasse Firenze.