REPUBBLICA, 538 giorni dopo torna il pubblico

538 giorni dopo, il pubblico torna al Franchi per una partita ufficiale. Come sottolinea Repubblica, era il 22 febbraio 2020 e la gara col Milan in uno stadio stracolmo finì in parità con rigore di Pulgar che rispose al momentaneo vantaggio dell’ex Rebic. In attacco Chiesa giocava con Vlahovic e Pioli sfidava Iachini. I settori di Maratona e la tribuna centrale stasera accoglieranno di nuovo i tifosi, muniti di Green Pass, di un certificato di guarigione dal Covid o di un tampone negativo effettuato nelle precedenti 48 ore. I biglietti si trovano solo online e anche il settore ospiti riaprirà in numeri contenuti. Totale: potenziali 9 mila spettatori ammessi allo stadio. Con gli occhi tutti puntati su Gonzalez & Co.