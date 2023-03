REP. (FI), Jovic in vantaggio su Cabral. Torna Biraghi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riportato da Repubblica (Firenze) recuperato Biraghi sulla sinistra (out a Sivas per squalifica) mentre il tecnico dovrà fare a meno ancora di Terzic infortunato. Italiano attuerà una rotazione necessaria, visti i tanti impegni ravvicinati. Probabile il ritorno di Barak a centrocampo con un turno di riposo per Bonaventura, mentre in attacco spazio a Jovic che contro il Sivasspor è rimasto in panchina anche perché arrivato a ridosso della sfida a causa di alcune questione burocratiche affrontate a Madrid. Al fianco del serbo dovrebbero giocare Gonzalez e Saponara.