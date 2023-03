REP.FI, Amrabat trascina il Marocco. Ora i viola, a giugno...

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

"Due stelle hanno brillato nella notte storica di Tangeri, di fronte a 65 mila tifosi marocchini letteralmente in delirio: Sofyan Amrabat e Abdelhamid Sabiri, tra presente e futuro della Fiorentina-. Così Repubblica (edizione fiorentina) apre lo spazio dedicato ai viola. Spazio soprattutto alla prova maiuscola di Sofyan Amrabat contro il Brasile, in una serata storica per il calcio marocchino. Nella vittoria per 2-1 sui verdeoro (gol decisivo di Sabiri) il mediano della Fiorentina ha brillato ancora una volta. L'amichevole contro il Brasile è servita nuovamente come vetrina per Amrabat, oggetto del desiderio a gennaio di molte big, come rivelato ieri dal fratello Nordin.

Non solo Barcellona, ma anche Chelsea e Manchester United si sono mosse per il classe '96, che a questo punto diventa pezzo pregiato anche per il mercato di giugno. Adesso però c'è la volontà da parte del calciatore di chiudere al meglio l'avventura in viola.