REBIC, A caccia della sua prima gioia proprio con i viola

FirenzeViola.it

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio trova spazio questa mattina un focus dedicato ad Ante Rebic, attaccante del Lecce che contro la Fiorentina cerca la sua prima gioia con la maglia dei salentini. Portato in Italia dalla Fiorentina quando aveva vent’anni per una cifra sostanziosa (4,5 milioni) Rebic con la maglia viola non ha avuto fortuna (otto presenze e due reti in due stagioni) alternate da due campionati in prestito al Lipsia ed al Verona, prima di trasferirsi a Francoforte e poi spiccare il volo per il prepotente quadriennio nel Milan.

Ora a 31 anni, Rebic sembra aver trovato a Lecce l’ambiente ideale per rilanciarsi dopo l’ultima esperienza in Turchia e Gotti lo sta aiutando ad inserirsi gradualmente nei meccanismi della squadra giallorossa. Dalla seconda giornata, il tecnico lo ha sempre schierato per ampi spezzoni di partita ed ora Rebic cerca la sua prima rete in maglia giallorossa.