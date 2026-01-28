Vanoli sacrifica la Coppa Italia: al Franchi è l'ennesimo show del Como

Prima il campionato, ha deciso Paolo Vanoli rivoluzionando la squadra al pensiero del Napoli da incontrare sabato al Maradona: e così la Fiorentina esce naturalmente e logicamente dalla Coppa Italia, dove invece va avanti il Como per sfidare il Napoli ai quarti, al termine di una partita che i due allenatori hanno interpretato appunto da Coppa Italia: secondo come, un intermezzo dentro questioni più grandi. Lo scrive il Corriere dello Sport che analizza l'1-3 di ieri sera. Sicuramente per la squadra viola che così archivia l’ottava sconfitta al Franchi dall’inizio della stagione sommando le tre competizioni. Così, non per dire.

Gli otto cambi rispetto al Cagliari per i viola sono tutti un programma (Dodo fuori per una contusione alla coscia destra, Mandragora per lombalgia), con tanto di debutto di Luis Balbo classe 2006 e ritorno di Oliver Christensen tra i pali a distanza di quasi ventuno mesi (5 maggio 2024) dall’ultima volta in viola del portiere danese. La Fiorentina c'è stata per qualche minuto, vantaggio di Roberto Piccoli, poi è uscito il Como, squadra più forte in tutto. 3-1 con Sergi Roberto, Nico Paz e il sigillo di Morata.