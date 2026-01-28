La dinastia Commisso continua: Giuseppe al Franchi per la prima da presidente

Adesso sì che la Fiorentina nel nome di Rocco Commisso ha un significato preciso e inequivocabile. «L’assemblea dei soci dell’Acf Fiorentina si è riunita ed ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente, carica che assume dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del Club». Non solo: la signora Catherine è stata a sua volta nominata membro nel CdA della società viola che «conferma il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale», si legge sempre a chiusura del comunicato. Così il Corriere dello Sport commenta quanto accaduto ieri, con la nomina di Commisso Jr a presidente del club.

Il Corriere poi traccia una rapida biografia del personaggio. Classe 1981, laureato in Ingegneria Civile presso la Columbia University, fresco di nomina ad Amministratore delegato di Mediacom, il nuovo presidente ha vissuto ieri sera la sua prima partita da numero uno della Fiorentina assistendo alla partita di Coppa Italia contro il Como al fianco di mamma Catherine. «È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina - ha dichiarato - e desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari (confermati rispettivamente nel ruolo di Chief Executive Officer e Generale Manager dal CdA, ndc), la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del Club». La sera c'è stata poi la prima di Giuseppe Commisso da presidente al Franchi, una sconfitta per 3-1 contro il Como. Per la Gazzetta dello Sport sarà la prima di tante gare viste dal vivo, visto che il presidente dovrebbe essere molto presente nei prossimi mesi.