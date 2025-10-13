Qui Milan, Leao rientra in Italia per precauzione: ok per domenica coi viola

vedi letture

Rafael Leao è in viaggio verso Milano: dopo aver saltato l’allenamento odierno in seguito al successo del Portogallo contro l’Irlanda, il numero 10 rossonero sta facendo ritorno in Italia. La notizia è stata confermata sia dalla federazione portoghese sia dalla Gazzetta dello Sport, che precisa come la scelta del commissario tecnico Roberto Martínez sia stata condivisa con la dirigenza del Milan e rientri nel programma di gestione del giocatore, reduce da un mese di stop con il club.

Nulla di allarmante quindi: secondo il quotidiano sportivo, Leao dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Allegri già da martedì, quando riprenderanno ufficialmente gli allenamenti e dunque essere a disposizione per la sfida domenica sera contro la Fiorentina.