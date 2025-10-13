Kean attende la risonanza, ne beneficia Piccoli: andrà in panchina per Italia-Israele

Moise Kean, in questo inizio di settimana, rimane il focus principale per Pioli e tutta la Fiorentina. L'attaccante ha patito un infortunio alla caviglia in Estonia-Italia e svolgerà questa mattina una risonanza magnetica: dagli esiti dell’esame si capirà se l’attaccante rimarrà con la nazionale - con pochissime però possibilità di giocare domani sera contro Israele - o se farà ritorno a Firenze per mettersi a disposizione di Pioli e dello staff sanitario viola e capire i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni, in primis quello con il Milan.

Il centravanti della Fiorentina non dovrebbe prender parte alla gara della Nazionale contro Israele, ciononostante il ct Gattuso andrà avanti col gruppo convocato la settimana scorsa, senza aggiunte. La squalifica di Bastoni e la probabile defezione di Kean non spingeranno il ct ad aggiungere altri elementi alla rosa anche perché a Tallinn sono andati in tribuna Meret, Coppola, Nicolussi Caviglia e Piccoli. Il difensore del Brighton prenderà il posto di Bastoni nell’elenco dei ventitré che sarà consegnato all’arbitro, mentre Piccoli, elogiato da Gattuso in conferenza stampa sabato sera, sostituirà numericamente Kean. Entrambi dovrebbero andare in panchina rispetto alla tribuna dell'altra sera, scrive La Gazzetta dello Sport.