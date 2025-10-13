Da Dodo a Fazzini fino al dilemma Gudmundsson. Gazzetta: "Quanti dubbi per Pioli"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, si proietta già su Milan-Fiorentina e presenta la partita vista da ambo le parti. Dove è senza dubbio quella viola la più incerta, viste le numerose difficoltà avute da Pioli e i suoi e dimostrate dalla classifica. Proprio il tecnico, di rientro a San Siro per la prima volto contro il "suo" Milan, arriva al match pieno di dubbi. Il primo riguarda Moise Kean, probabilmente out domani contro Israele ma a forte rischio anche per lo scontro tra rossoneri e viola. Dal ritiro azzurro mercoledì Pioli ritroverà freschissimo Roberto Piccoli che con l’Italia si è solo allenato perché Pio Esposito spinge ed è spinto dal valore che ha e dal grande impatto mediatico. In caso di forfait di Kean sarà Piccoli a doversi sobbarcare il peso dell’attacco viola alla Scala del calcio.

Ma i dubbi peggiori riguardano forse l'esterno destro e il fantasista, con Pioli che verificherà da vicino le condizioni di Dodo e Jacopo Fazzini, entrambi usciti malconci dal match contro la Roma. Le possibilità di recuperarli ci sono anche se pure oggi continueranno a lavorare a parte. Come Simon Sohm. Lo svizzero ha rinunciato alla nazionale per la fascite plantare che gli crea fastidio da un po’. Non è facile trovare un sostituto per Dodò che assicura spinta ed energia sulla corsia di destra. Dovesse rinunciare, Pioli dovrebbe ricorrere al 2006 Niccolò Fortini che ha fatto benissimo Juve Stabia, ma ha capito che la A è un’altra storia. L’impiego di Fazzini invece, la miglior novità tra i tanti acquisti estivi della coppia Pradé-Goretti, non esclude Albert Gudmundsson che con l’Islanda ha mandato messaggi positivi segnando una doppietta contro l’Ucraina. Gud è il vero dilemma di Pioli. Comprato dopo un primo prestito, non ha finora ripagato la fiducia riposta in lui da società e allenatore. Ma è chiaro che se Fazzini non dovesse farcela, avrebbe garantita un’altra maglia da titolare a San Siro.