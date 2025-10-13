Arriva il Gran Premio della Montagna: il calendario impone alla Fiorentina un cambio passo

Il Corriere Fiorentino lo definisce il primo Gran Premio della Montagna: il calendario della Fiorentina, da qui alla prossima sosta, è decisamente impervio. Da amante delle due ruote Stefano Pioli è il primo a sapere che il prossimo ciclo di partite non sarà uno scherzo, ma se tecnico e squadra vorranno abbandonare le retrovie dovranno gioco forza alzarsi sui pedali, e provare a scattare. A una settimana dalla ripresa del campionato il calendario che attende la Fiorentina alza (di molto) il coefficiente di difficoltà delle avversarie, e impone a tutti di cambiare passo. Certo, ripartire da due trasferte a San Siro intervallate da una tappa a Vienna per la Conference League e dal ritorno al Franchi dell’ex Vincenzo Italiano significa affrontare subito una salita a dir poco impegnativa, ma per la Fiorentina non ci sono alternative: o aumentare i giri del motore e recuperare posizioni o ritrovarsi a inizio novembre, alla prossima sosta, ancora alle prese con una classifica preoccupante.

Di certo Pioli si augura di recuperare Kean non solo per il match in programma domenica sera, ma anche per la trasferta successiva, in Austria. Contro il Rapid Vienna, giovedì 23 ottobre alle 18.45, la Fiorentina dovrà cancellare il ricordo della sfida d’andata del playoff europeo di due anni fa, quando i viola allora allenati da Italiano ribaltarono al Franchi lo 0-1 subito una settimana prima nella città del Prater. Poco tempo per recuperare dal secondo impegno di Conference League che al Campo di Marte sarà già il turno del Bologna, sconfitto l’anno scorso nella sfida immediatamente successiva al trionfo in coppa Italia degli uomini di Italiano. E riecco di nuovo a Milano, stavolta contro l’Inter mercoledì 29 ottobre, Pioli e i suoi dovranno dimostrare di aver fatto passi in avanti nel gioco e nella tenuta mentale, anche per affrontare un tris finale di gare più simile a un tratto in discesa. Contro il Lecce al Franchi, e una settimana più tardi a Marassi contro il Genoa, il valore degli avversari sarà decisamente più alla portata dei viola, più o meno come capiterà a metà di quella settimana quando giovedì 6 novembre la Fiorentina volerà in Germania per affrontare il Mainz di nuovo in Conference League.