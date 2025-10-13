Crisi Fiorentina, il problema è l'attacco. Il Tirreno: "Negli xG solo in tre peggio dei viola"

vedi letture

La crisi della Fiorentina in questo avvio di stagione è evidente nei numeri più ancora che nei risultati. Come riportato questa mattina da Il Tirreno, il problema principale è l’attacco: solo quattro gol segnati, di cui appena uno firmato da un attaccante (Kean). Gli altri portano la firma di un difensore (Ranieri) e un centrocampista (Mandragora), mentre in due partite la squadra non ha proprio trovato la via del gol. La media realizzativa è crollata da 1,57 reti a gara della scorsa stagione all’attuale 0,67.

L’anemia offensiva è confermata dai soli due assist serviti finora e dai bassi valori di “expected goals”, migliori solo di Pisa, Lecce e Cremonese. Molti giocatori chiave sono sotto rendimento: Gosens e Dodò sulle fasce non incidono, Fagioli e Sohm hanno deluso in mezzo, mentre Gudmundsson è discontinuo. Pioli lavora durante la sosta per ricostruire gioco e fiducia, anche perché domenica a San Siro contro il Milan servirà una svolta convincente per riaccendere squadra e tifosi e dimostrare che la Fiorentina è ancora competitiva.