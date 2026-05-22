Qui Fiorentina, niente Kean nonostante i "carichi di lavoro". Riecco Comuzzo

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Moise Kean non sarà della partita questa sera contro l’Atalanta. L'edizione odierna de La Nazione fa il punto sulle ultime di formazione per la Fiorentina, in attacco ci sarà Piccoli nonostante nel corso degli ultimi mesi da dentro il club viola si fosse parlato con insistenza - se pur genericamente - di «carichi di lavoro in costante aumento» per Kean, un percorso che a cose normali avrebbe dovuto portare il centravanti a rendersi disponibile quantomeno per il finale di stagione.

Per il resto, la sensazione è che Paolo Vanoli voglia cambiare poco rispetto alla squadra che ha battuto la Juventus domenica scorsa: al netto delle assenze di Parisi (infortunato) e Ranieri (squalificato), si rivedranno dal 1’ Comuzzo e Harrison, con Mandragora che in mezzo al campo dovrebbe vincere il ballottaggio con Brescianini. Un altro dubbio riguarda l’attacco, dove Solomon e Gudmundsson si giocano una maglia (il favorito è l’israeliano).