Aria di contestazione a Firenze. Rep.Fi: "Vanoli sarà risparmiato, la società?"

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Tira aria di contestazione a Firenze in vista dell'ultima partita stagionale contro l'Atalanta. Come sottolinea l'edizione di Firenze di Repubblica, nonostante il finale sia stato dolce, con la vittoria sulla Juventus di domenica che ha parzialmente lenito le ferite passate, per la curva Fiesole e per lo stadio Franchi l’ultima gara dell’anno sarà l’occasione per contestare, criticare e manifestare tutto il proprio dissenso nei confronti di giocatori per larghi tratti autori di prestazioni non degne e all’altezza della maglia che indossano.

Già ieri Firenze si è svegliata con uno striscione molto esplicativo: «Ci avete rovinato banda di buffoni, chi non dà l’anima fuori dai c....»”, il testo di uno stendardo a firma Curva Fiesole. Dagli ultras saranno contestati i calciatori, sarà risparmiato Vanoli, condottiero che pur in una situazione quasi spacciata ha saputo centrare l’obiettivo salvezza partendo da soli quattro punti in dieci giornate, mentre sulla società restano dubbi