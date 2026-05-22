Prandelli: "Al Mondiale tiferò Brasile. Vlahovic? Voleva spaccare il mondo"

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Intervistato da La Repubblica sui temi principali del calcio nazionale, l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche di Vlahovic, lanciato proprio da lui a Firenze: "Da ragazzo aveva voglia di spaccare il mondo: determinato, attento, feroce. Con una personalità forte. Anche in allenamento voleva sempre far gol. Io ho provato a completarlo. La Juve ha sbagliato a portarlo a scadenza. È un giocatore forte, quando sta bene garantisce 15-20 reti a campionato".

Poi sul prossimo Mondiale e su chi tiferà, Prandelli dice: "Per il Brasile di Ancelotti. Anche per Adriano, che ho allenato. Poteva diventare il più grande attaccante di tutti i tempi, ma ha preferito aiutare le famiglie delle favelas. Non credo abbia rimpianti. Se io ho rimpianti? Forse la finale di Euro 2012. Se avessimo vinto sarebbe stato meraviglioso. Ogni tanto mi sveglio di notte, come chi sbaglia i rigori".