In estate rischiano quasi tutti, anche Pongracic. Corr.Fio fa un appello ad ACF

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Secondo il Corriere Fiorentino oggi in edicola, nella lunga lista dei possibili partenti della Fiorentina in estate non c'è quasi nessuno al sicuro. Non certo Gudmundsson, mai stato quello di Genova a Firenze, così come anche i prestiti di gennaio sono destinati a fare le valigie. Ma se ne potrebbero andare anche Dodo, Gosens e perfino Pongracic: le scelte dipenderanno soprattutto dalle motivazioni dei calciatori, dal nuovo allenatore e dal sistema di gioco che vorrà adottare. Il quotidiano infine propone solo di non abbandonare la strada dei giovani e italiani anche se hanno fallito in molti a parte Ndour.