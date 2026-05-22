Paratici e Ferrari negli USA. La Nazione: "Di cosa si parlerà"

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Fabio Paratici e Alessandro Ferrari si preparano a volare in America dopo la fine della stagione e secondo La Nazione sarà un incontro molto importante non solo perchè sarà il primo tra il nuovo dirigente e la proprietà, ma anche perché sarà tratteggiata la strategia estiva del club. Primo punto: capire quale sarà il budget per gli investimenti estivi. Poi la questione allenatore, con Vanoli che resta in ballo e ha un'opzione in scadenza il 30 maggio. "A noi farà piacere rivedere presto la proprietà ma è stato un anno complicato: per questo andremo noi in America" ha spiegato Ferrari: "I Commisso devono seguire la Mediacom adesso ma saranno a Firenze per l’inizio della prossima stagione e il centenario".

Parole che raccontano anche una nuova gestione del rapporto tra la famiglia Commisso e Firenze: meno presenza quotidiana in città rispetto al passato e maggiore delega agli uomini di fiducia operativi al Viola Park, come dimostrano anche le frequenti apparizioni dell’ad Stephan. Ma prima di tutto ci sarà quel viaggio in America. Ed è lì che prenderà forma la prossima Fiorentina.