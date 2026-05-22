Fiorentina, l'ultimo ballo. Gazzetta: "Ecco quando scade l'opzione per Vanoli"

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La Gazzetta dello Sport sottolinea come stasera arriverà l'ultimo ballo della Fiorentina, che non sarà una festa ma un modo per salutare il pubblico del Franchi per tanti giocatori. I tifosi attendono come una manna dal cielo la rivoluzione estiva che secondo il quotidiano ci sarà. A partire dal tecnico Paolo Vanoli che ha condotto la Fiorentina ad una salvezza sicura con una media di 1,37 punti a partita, ma difficilmente gli basterà per meritarsi la riconferma.

L'opzione per prolungare il contratto scade il 30 maggio, tra poco più di una settimana, il fatto che non sia ancora stata esercitata dimostra che ci sono riflessioni in corso. Paratici avrebbe voluto uno tra De Zerbi, Maresca e Iraola, ma il nome più gettonato è quello di Grosso seguito da De Rossi.