Cremonese-Fiorentina, Di Bello sarà l'arbitro del match. Al Var Aureliano

Come di consueto, a pochi giorni dal weekend, l'Aia ha reso noti attraverso il proprio sito ufficiale gli arbitri che dirigeranno le gare del prossimo turno di campionato. Il match tra Cremonese e Fiorentina, decisivo per i viola in chiave salvezza, è stato affidato a Marco Di Bello della sezione di Brindisi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Vecchi e dal quarto uomo Sacchi. Al Var invece ci sarà Aureliano mentre l'Avar sarà Pezzuto. Questa la designazione completa:

CREMONESE – FIORENTINA Lunedì 16/03 h. 20.45

DI BELLO

LO CICERO – VECCHI

IV: SACCHI J.L.

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO