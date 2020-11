QUARTA, Rientro in extremis: volo e partita in 48h

Ci ha pensato davvero a lungo se rispondere o meno alla convocazione della Nazionale argentina. Ma alla fine l’anima albiceleste di Lucas Martinez Quarta ha ceduto. Eppure, chi è stato vicino al difensore in questi giorni racconta che l’ex River è stato forse il più combattuto dei sei giocatori viola che hanno scelto a tutti i costi di rompere la bolla pur di raggiungere le proprie Selezioni. La scelta non è stata facile, specie perché Martinez Quarta ha accusato molto il rosso rimediato a Roma, ma alla luce delle forti pressioni ricevute dall’AFA - dopo il tampone di lunedì che ha dato esito negativo - è salito a bordo dell’aereo che gli aveva messo a disposizione l’Argentina e se pur con svariate ore di ritardo ha raggiunto il ritiro della Nazionale. Prima di averlo a disposizione al centro sportivo, dunque, Prandelli dovrà aspettare ancora un po’, visto che l’argentino sarà dei tre sudamericani l’ultimo a rimettere piede a Firenze, con tutta probabilità solo giovedì. E il dispiacere non sarà poco, visto che per lavorare sull’ipotesi di inaugurare già contro il Benevento la difesa a quattro si renderà necessaria anche la presenza dell’ex River. A riportarlo è La Nazione.