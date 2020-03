QUARANTENA, Com'è dura la lontananza tra viola

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla della quarantena dei giocatori viola e della difficoltà che questi hanno nel non poter vedere le proprie famiglie, dislocate in alto città d’Italia o perfino d’Europa e del mondo, oppure a dover mantenere dei comportamenti particolari in virtù della quarantena che stanno vivendo dopo il contagio nello spogliatoio di alcuni componenti: viene citato il caso di Pezzella e della sua compagna Agustina, rimasta in Argentina, oppure di Milenkovic che ha tutta la famiglia in Serbia. Per non parlare di Thereau che vive con il figlio ma deve stare a distanza da lui per evitare ogni forma di contagio. Anche Iachini, che ha la famiglia nelle Marche, è rimasto a Firenze e si trova lontano dai suoi cari, esattamente come Giuseppe Commisso e Joe Barone, bloccati in Italia con le proprie famiglie negli Stati Uniti.