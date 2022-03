PUPO, Indifferenza con Vlahovic. E lui non esulti

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, non le manda certo a dire e a La Gazzetta dello Sport dice la sua sul ritorno di Vlahovic al Franchi: "In questo momento storico invito tutti i tifosi ad accogliere Vlahovic con la più totale indifferenza, che può ferire più delle contestazioni. Allo stesso modo a lui do un consiglio: se dovesse segnare, e il rischio è alto, non si azzardasse a esultare, sarebbe un gesto immaturo e fuori luogo. Aveva detto che sarebbe rimasto fino a fine stagione, abbiamo assistito a tutta una manfrina e poi è stato venduto alla Juve, come già accaduto con Baggio, Chiesa o Bernardeschi. Serve sincerità".