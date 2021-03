PULGAR, Per Iachini è una certezza da cui ripartire

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Beppe Iachini avrà a disposizione un centrocampista in più per la mediana della Fiorentina ed il suo nome è Erick Pulgar. La sua assenza causa coronavirus è stata più che un problema per la prima Viola di Iachini ma adesso il cileno è una vera e propria certezza dalla quale ripartire.