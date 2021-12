PRIMAVERA, Trionfo di tattica: è una festa grande

Spazio all'analisi del successo della Fiorentina Primavera in Supercoppa italiana contro l'Empoli sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il quotidiano, quella del Castellani è stata una vera discesa all’inferno con successivo ritorno. Poi l’incubo della rimonta nel finale, il terrore della lotteria dei rigori e, infine, la gioia smodata per un trofeo che in casa viola mancava da dieci anni. Ci sono tutti questi ingredienti nella vittoria che la Fiorentina ha ottenuto nella finale di Supercoppa contro l’Empoli (6-7 dopo i tiri dagli 11 metri), una gara che la formazione di Aquilani ha ottenuto al termine di una prestazione di sacrificio e di sagacia tattica, iniziata nel peggiore dei modi ma conclusa con la freddezza che contraddistingue una big: è il secondo successo in Supercoppa mentre è già il terzo trionfo per la gestione Rocco Commisso.