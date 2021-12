PRES. LILLE, Ikoné-ACF? Mi piace l'idea perché...

A Olivier Letang, presidente del Lille, in un’intervista a Tuttosport è stato chiesto anche dell’accostamento di Jonathan Ikone alla Fiorentina: “Mi piace l’idea che vogliano prendere i nostri migliori giocatori perché così si riempiranno le casse del Lille… Sto scherzando, naturalmente. Ma sento spesso dire che la situazione del club è molto brutta. In realtà abbiamo la fortuna di avere un azionista solido, Merlyn Partners. Il Lille non è più in pericolo, abbiamo stabilizzato la situazione. Il club, per la prima volta negli ultimi cinque anni, ora è finanziariamente sano”.