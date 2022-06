PORTIERE, Gollini è il preferito. Davanti Belotti...

La Fiorentina continua ad insistere sul mercato per quanto riguarda terzino destro, regista e attaccante, ma non perde di vista il portiere. Secondo quanto riportato da La Nazione, Pierluigi Gollini sembra essere davanti a tutti e mercoledì sera su Instagram ha lanciato un messaggio d'amore alla città di Firenze. Le alternative sono rappresentate dal richiestissimo Guglielmo Vicario e da Alessio Cragno, mentre per l'attacco i nomi buoni sono quelli di Joao Pedro (sul quale è forte il Torino), Andrea Pinamonti e Andrea Belotti, che ha sul tavolo una proposta viola. Sullo sfondo Suarez e Burak Yilmaz.