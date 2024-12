POLVEROSI, La paura più grande è perdere per mano di un ex

FirenzeViola.it

"La paura corre sul filo degli ex" è il titolo dell'editoriale che si trova oggi sul Corriere dello Sport-Stadio, firmato Alberto Polverosi, a proposito dell'imminente sfida tra Juventus e Fiorentina in campionato che avrà per forza di cose, un'attenzione speciale sugli ex. Questo uno spezzone: "Perdere fa paura, sia alla Juve che alla Fiorentina, visto il momento non proprio entusiasmante delle due squadre. Ma proviamo a immaginare la sconfitta della Juventus con un gol di Kean o quella della Fiorentina con un gol di Nico Gonzalez, che però è a rischio, o di Vlahovic. In tutti e tre i casi si spalancherebbero le porte dell’inferno, o sulle rive del Po o sulle rive dell’Arno. A Torino direbbero (già lo dicono) che la cessione di Kean è stata un errore perché Vlahovic non ha un sostituto (Milik non è ancora rientrato), a Firenze quasi lo stesso per Nico Gonzalez, visto che finora Gudmundsson, il suo sostituto, si è visto poco anche se in quel poco ha già segnato tre gol. Per Vlahovic è un po’ diverso, il suo trasferimento dal viola al bianconero ricorda un po’ quello di Baggio. Anzi, il serbo al suo ritorno a Firenze ha trovato un’accoglienza decisamente peggiore di quanto accadde a Roby".

E poi: "Dusan voleva la Juve a tutti i costi, Gonzalez no, a Firenze si sentiva bene, è stato il numero uno della Fiorentina delle ultime tre stagioni, fino a diventare il capocannoniere della squadra nel campionato scorso, ma di fronte all’offerta della Juve (33 milioni di euro più bonus) si è giunti presto all’accordo".