Zetti su La Nazione: "Ieri un passo indietro di quattro mesi"

Cosimo Zetti, su La Nazione, ha scritto un fondo relativo alla gara di ieri tra Fiorentina e Jagiellonia: “Se non soffri godi solo a metà dice un noto spot televisivo. Solo che qui si soffre e basta. Eppoi non godi neppure più, tiri solo un sospiro di sollievo. Troppi errori, squadra lenta, difesa bassa e distratta, poca lucidità e letture sbagliate.

Il peggio della Fiorentina si è materializzato già alla fine del primo tempo, sotto di due gol, due gol evitabili, figli di un atteggiamento molle e remissivo. […] Non chiedevamo di vincerla. C’era solo da amministrarla, proprio come capita in quei finali di partita in cui non riesci ad essere più lucido e rischi di buttare tutto al vento. […] Per 107 minuti la Fiorentina ha fatto un passo indietro di 4 mesi, come se la squadra non avesse imparato nulla dagli errori di questa stagione”.