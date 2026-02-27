Il migliore, Fagioli salva la Fiorentina: i giornali lo premiano

Il migliore, Fagioli salva la Fiorentina: i giornali lo premiano
Primo Piano
di Redazione FV

Il miglior giocatore della Fiorentina di ieri, secondo i quotidiani in edicola, non può che essere stato Nicolò Fagioli. Dopo tanta sofferenza il centrocampista ha riacceso la partita instradando il passaggio del turno.

Nicolò Fagioli -

Gazzetta 6,5
CorFio 6,5
Nazione 7
CorSport 6,5
Tuttosport 7
RepFi 6