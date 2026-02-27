Poesio sul CorFio: "Il peggior difetto dei viola: la presunzione"
Questo l’editoriale di Ernesto Poesio, sul Corriere Fiorentino, il giorno dopo Fiorentina-Jagiellonia: “Costretti a soffrire fino all’ultimo secondo dei supplementari. Costretti a inserire i “big” per cercare di evitare l’onta di una clamorosa eliminazione che avrebbe decretato in anticipo il totale fallimento della stagione. […] La Fiorentina è ricascata nel suo difetto più grande che affonda le radici non solo nello spogliatoio: la presunzione.
A partire dalle scelte dell’allenatore che aveva schierato la squadra “B” salvo poi essere costretto a cambiare perfino il portiere alla fine del primo tempo. E poi la sufficienza dei giocatori, irritante, così come il non gioco espresso anche ieri al Franchi davanti ai coraggiosi 9 mila tifosi che nonostante tutto hanno scelto di passare oltre due ore al Franchi nella speranza, subito infrante, di poter assistere a un tardo pomeriggio piacevole, senza troppi affanni”.
