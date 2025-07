Pjanic sulla Fiorentina: "Sarà la mina vagante per la corsa alla Champions League"

L'ex centrocampista di Roma e Juventus Miralem Pjanic ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha toccato vari temi, dalla situazione dei bianconeri fino alla corsa scudetto e Champions League in Serie A. Proprio per un piazzamento nell'Europa che conta il bosniaco ha inserito la Fiorentina come mina vagante: "Sorpresa per la Champions League? Occhio alla Fiorentina di Dzeko, Kean e Pioli".

Un consiglio per Vlahovic?

"Dusan non è più un giovane e ha una certa esperienza: sono scelte personali, sicuramente non sono situazioni facili da vivere ma fanno parte del calcio. Vlahovic deve ritrovare serenità e gol, che ha sempre fatto. E ha bisogno di giocare. Lo stimo ed è un amico, perdere un anno non fa mai bene. Io so come si sta alla Juventus: dura trovare di meglio".