Ghilardi, tesoretto in arrivo per la Fiorentina: 5 milioni nelle casse viola

Come riportato da La Nazione oggi in edicola la Fiorentina sta seguendo con grande attenzione la trattativa tra la Roma e il Verona per il passaggio di Daniele Ghilardi in giallorosso. Ex viola, il centrale classe 2003 non ha mai esordito in prima squadra con la maglia gigliata e la Fiorentina quando lo aveva ceduto ai veneti si era tenuta il 50% sulla futura rivendita. Considerando che l'affare è in chiusura per 10 milioni di Euro più uno di bonus, al club toscano entreranno sicuramente in cassa 5 milioni.

Se ad inizio estate il Verona aveva contattato la Fiorentina informando Pradè sulla volontà di cedere il giocatore, i dirigenti viola, che potevano riacquistare Ghilardi alla metà del prezzo, hanno preferito aspettare l'arrivo di altre offerte per avere la metà dell'incasso dei gialloblu. Si tratta del secondo tesoretto inaspettato di questa sessione di calciomercato dopo i 4,5 milioni arrivati dal Rijeka per Fruk.