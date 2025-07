Addio a Celeste Pin, in settimana i funerali: ipotesi Santa Croce

vedi letture

Quanto affetto per Celeste Pin da parte dei tifosi viola e di tutta Firenze. Dopo la morte dell'ex difensore della Fiorentina la città si è stretta attorno al dolore della famiglia. Famiglia che, insieme agli amici più cari, si sta preparando per le esequie che potrebbero svolgersi, nonostante resti aperto il fascicolo per omicidio colposo, in settimana. In tanti a Firenze vorrebbero tributarli omaggio, porgerli un ultimo saluto. Un'idea quindi, come riportato da La Nazione, sarebbe quella di svolgere i funerali nella basilica di Santa Croce, dove tra l'altro vennero svolti anche quelli di Davide Astori. Sarebbe un modo per rappresentare lo stretto legame tra l'ex calciatore e la città di Firenze. Un legame che andava oltre il calcio, e si allacciava all'impegno di Pin nel sociale. A Campi Bisenzio, ad esempio, aveva stretto un rapporto intensissimo con i volontari di “Banda Albereta“, associazione che porta avanti progetti di solidarietà per bambini meno fortunati. In modo particolare Celeste si era preso cura di una bambina, la piccola Jo.

Questo il ricordo e il ringraziamento a La Nazione di Barbara Benassai del consiglio direttivo dell'associazione: "Voglio ringraziare Celeste Pin per l’amicizia, la fiducia e la sensibilità dimostrate. Abbiamo condiviso due mesi intensi e nei quali, per la ‘piccola Jo’, avresti fatto di tutto. Come tutti noi ti sei innamorato di questa bambina speciale e hai voluto mettere la tua immagine a sua disposizione. Non solo, hai mantenuto ogni promessa fatta e quelle che avevi progettato ti giuro che faremo di tutto affinché si realizzino nel modo in cui tu avevi pensato".