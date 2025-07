Kospo, il 18enne svizzero arrivato dal Barcellona che sta stupendo tutti

Fin dal suo arrivo a Firenze, ormai più di due settimane fa, Eman Kospo aveva incuriosito tutti. La Fiorentina lo ha acquistato a titolo definitivo dal Barcellona per 400mila Euro più il 50% sulla futura rivendita con l'idea di metterlo a disposizione della primavera di Galloppa e di quando in quando aggregarlo alla prima squadra. Eppure, dopo la prima parte di ritiro, il classe 2007 svizzero rappresenta tutto tranne che un giovane aggregato in prima squadra per mancanza di giocatori. Anzi, fino ad adesso è tra le note più positive della preparazione estiva. Grande fisico, ottimo temperamento, bravo nell’anticipo. Un difensore puro che sta piacendo sia ai tifosi che a Stefano Pioli che l'ha mandato in campo in tutte e tre le amichevoli per un totale di 135 minuti.

Il tecnico parmense l'ha provato mezzo sinistro di una difesa a tre con Kouadio e Pongracic al suo fianco e al di là di una qualche difficoltà nel far circolare il pallone con fluidità, cosa che ci sta essendo un destro naturale, Kospo si è comportato egregiamente. L'ex Masia ha stupito tutti anche con i propri comportamenti. Parla 5 lingue, non ha avuto difficoltà ad ambientarsi e a parlare con staff e compagni e ha impressionato tutti i suoi compagni di reparto. In Inghilterra l'asticella si alzerà e se anche nei test match oltremanica riuscirà a ben impressionare, potrà essere protagonista in pianta stabile in prima squadra. Nel gioco delle coppie sarebbe l'alternativa a Comuzzo sul centro destra.