La Fiorentina riparte dalle certezze, capitan Ranieri e una difesa solida

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riparte da un'analisi del reparto difensivo della Fiorentina. I viola, scrive La Rosea, in queste prime uscite stagionali hanno messo in mostra una retroguardia di grande solidità. Zero gol subiti nei tre test match contro primavera, Grosseto e Carrarese e poche parate effettuate dai tre portieri gigliati. Il motivo, oltre al livello inferiore rispetto ai viola degli avversari, è da ricercarsi nella solidità del reparto arretrato. Del resto, sia Pioli che il suo vice Tarozzi sono stati dei difensori.

In grande condizione è apparso fin da subito capitan Ranieri. Nel primo tempo contro la Carrarese è stato il migliore dei suoi, sicuro dietro, propositivo in avanti e sempre con l'atteggiamento da leader. Un giocatore che non si risparmia mai, proprio come piacciono al C.T. Rino Gattuso che, causa i due giorni di riposo concessi da Pioli ai suoi ragazzi, ha dovuto spostare la sua visita al Viola Park. Accanto al capitano per adesso sembrano avanti nelle gerarchie di Pioli Pablo Marì, come riferimento centrale, e Pietro Comuzzo come terzo di destra.