Kean e Mandragora, la Fiorentina sta trattando i rinnovi: per Rolly presto l'incontro decisivo

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si concentra sulle trattative per i rinnovi di contratto di Rolando Mandragora e Moise Kean. Partendo dal mediano campano, in queste ultime settimane le parti si sono aggiornate senza raggiungere, per adesso, un accordo. Qualche giorno fa a SkySport uno degli agenti dell'ex Torino, Stefano Antonelli, ha smorzato le visioni più ottimistiche sul rinnovo sottolineando come non si può dire che ci sia una strada che porta al rinnovo e che al momento i viola non abbiano intenzione di parlare di nulla. C'è attesa per il confronto decisivo in cui si parlerà più apertamente di cifre. Se la Fiorentina non riuscirà a soddisfare le volontà del calciatore potrebbe anche decidere di valutare altre opzioni.

Capitolo Kean. Giovedì scorso i dirigenti viola si sono incontrati a Bagno a Ripoli con gli agenti del calciatore per cercare l'accordo per un prolungamento fino al 2030. I viola hanno offerto un adeguamento dell'ingaggio fino a 4 milioni netti a stagione, l'entourage chiede qualcosa di più. Le basi d'intesa comunque sono buone e c'è fiducia nell'esito positivo dell'operazione. Nelle prossime settimane sono attesi ulteriori confronti.

Nessuna novità invece per quanto riguarda il terzo rinnovo, ovvero quello di Dodo. Per la Fiorentina le priorità si chiamano Moise Kean e Rolando Mandragora. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2027 e per ora non ci sono possibilità che i suoi procuratori e la dirigenza viola si incontrino per discutere il rinnovo di contratto.