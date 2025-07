Beltran, il Flamengo offre 12 milioni: l'argentino per ora dice di no

Il mercato della Fiorentina, soprattutto in questa fase, dopo un mese di giugno con il botto sarà incentrato soprattutto sulla ricerca di soluzioni alternative per i giocatori fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. Tra questi, anche se non può essere definito un vero e proprio esubero, c'è Lucas Beltran. Dopo gli interessi mostrati ad inizio mercato dal River Plate, nelle scorse ore dal Brasile è giunta la notizia di un'offerta da parte del Flamengo.

Il club carioca infatti sarebbe pronto a versare 12 milioni più bonus per l’attaccante argentino. La Fiorentina accetterebbe subito, il problema è il giocatore che non sembra intenzionato a tornare in Sud America. La Fiorentina comunque ha messo Beltran sul mercato e qualora dovesse riuscire a cederlo, che sia al Flamengo perché l'argentino si fosse convinto o un'altra squadra, potrebbe tornare di moda il nome di Sebastiano Esposito per l'attacco. Per quanto riguarda le uscite intanto, e sempre a proposito di attacco, la prossima settimana sono previsti nuovi contatti col Pisa per discutere di M’Bala Nzola. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.