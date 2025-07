Play, vice Dodo e punta: tutte le idee di mercato della Fiorentina

La Nazione oggi in edicola si concentra sulle mosse di mercato della Fiorentina. Senza fretta, dopo un mese di giugno piuttosto animato con gli arrivi di Viti, Dzeko e Fazzini, Daniele Pradè sta studiando il prossimo colpo e si sta muovendo su più fronti. Riguardo al vice Dodo, Pioli sta aspettando risposte, soprattutto da un punto di vista fisico, da Niccolò Fortini. Intanto gli uomini di mercato della Fiorentina stanno tenendo d'occhio l'esterno destro del Cagliari Zortea. Le richieste dei sardi sono alte, circa 10 milioni di Euro, vedremo più in là se la pista potrà scaldarsi.

La priorità però resta il centrocampo. Un acquisto sicuro, forse due se dovesse partire Richardson. Il sogno di Pioli si chiama Franck Kessie ma per capire se può essere realizzabile dovrà essere l'ivoriano a dare un segnale. In Arabia guadagna 14 milioni a stagione, la Fiorentina può arrivare ad offrigliene 3,5. In Italia restano piste da seguire quelle per Sohm e Nicolussi Caviglia, mentre in Europa profili da tenere d'occhio sono quelli di O’Riley e Martel. In attacco piacciono Siwe del Guingamp, costo 5 milioni, e Volpato del Sassuolo, qui le richieste sono più alte (circa 15).