FirenzeViola La Sottil linea viola: il ritiro in UK per convincere Pioli o trovare qualche pretendente

Il ritiro che la Fiorentina ha organizzato in Inghilterra è l'ultima chance per Riccardo Sottil di convincere Stefano Pioli a tenerlo in rosa in vista della prossima stagione. L'esterno offensivo viola, dopo il prestito infruttuoso al Milan, è tornato a Firenze regolarmente convocato dal nuovo tecnico per la preparazione ma con il futuro ancora tutto da scrivere.

L'arma della duttilità tattica

La sceneggiata contro il Grosseto non ha aiutato il giocatore a rientrare nelle grazie del tifo gigliato, rimasto scottato non solo da una lunga attesa che non ha mai confermato le attese intorno al classe '99 ma anche dalle dichiarazioni d'amore verso il Milan al momento del passaggio in prestito in rossonero l'inverno scorso. Sottil si sta allenando insieme ai compagni, anche perché Pioli cerca nella rosa una certa duttilità in vista di possibili cambi tattici nel corso delle partite e Sottil ha caratteristiche potenzialmente uniche nell'attuale spogliatoio.

In vetrina in Inghilterra

Il problema è che la storia tra la Fiorentina e Sottil sembra essersi conclusa ormai da mesi, col giocatore che ha mostrato nervi a fior di pelle forse anche perché disturbato da una condizione piena di incertezze. Al momento solo Torino e Sassuolo hanno mosso timidi sondaggi nei suoi confronti, ma nessun club ha bussato con l'intenzione di rilevarlo a titolo definitivo come vorrebbero Pradè e Goretti. E allora Sottil partirà per l'Inghilterra per cercare di mettersi in mostra sia nei confronti del nuovo allenatore sia nei confronti di potenziali acquirenti, lasciando al proprio procuratore il compito di trattare sia con i dirigenti di Commisso che con eventuali società interessate.

Un'estate appeso a un filo

Dopo tutto chi è Sottil a Firenze ormai lo sanno tutti e potenzialmente un cambio di maglia definitivo potrebbe far bene a tutte le parti in causa. Non è il momento di tirare le fila però, perché l'estate è ancora lunga e, come per altri giocatori attualmente appesi a un filo, anche l'esterno cercherà una soluzione per non ritrovarsi in flebile equilibrio. La sensazione, in ogni caso, è che come successo a gennaio, anche a questo giro la soluzione definitiva, che sia permanenza o partenza, verrà trovata non prima degli ultimi giorni di mercato.