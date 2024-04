PISTOIESE, Scatta la cancellazione: cosa succede ora

FirenzeViola.it

© foto di Claudia Marrone

Repubblica racconta la scomparsa della Pistoiese. Domenica scorsa il San Giuliano City è entrato in campo ma non ha trovato gli avversari: è stato il canto del cigno di una società storia che adesso ha nubi nere, nerissime sul proprio futuro. Dopo la seconda assenza scatta la cancellazione dal campionato, l'ultimo capitolo in un romanzo scritto dalla società arancione nel 2023- 24.

La Pistoiese dovrà aspettare il report della Federcalcio per l’ufficializzazione ma è de facto esclusa dalla D. L’Olandesina, che qualcuno ricorderà pure in Serie A nella stagione 1980-81, finisce qua. Ripartirà? È la domanda che si fanno in tanti dalle parti del Melani: se la Pistoia del basket vola, quella del calcio non ha nemmeno le chiavi d’accensione del motore. Il 14 maggio è un’altra data da tenere sott’occhio perché è fissata l’udienza davanti al giudice per capire se l’Us Pistoiese 1921 va dichiarata fallita o meno. Gli animi dei sostenitori sono sotto terra, la fiducia e l’ottimismo quasi a zero.