"Scordatevi che Dzeko venga a fare il vice Kean. Colombo mossa giusta", il pensiero di Baiano

Dopo aver parlato di Moise Kean e Albert Gudmundsson (QUI la notizia), l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano, intervistato da La Nazione, ha espresso la sua opinione anche sugli obiettivi di mercato del club gigliato come vice Kean. Queste il suo pensiero sui possibili arrivi di Dzeko e Immobile: "Dzeko ha 39 anni, è vero, ma parliamo di un attaccante integro, che sta bene e ha sempre segnato tantissimo. E’ un giocatore importante che sono sicuro si porterà dietro ancora grandi motivazioni. Quindi sì, la Fiorentina fa un ottimo colpo anche se secondo me uno come lui viene per giocare. Vuole giocare. Ha bisogno di giocare. Quindi sentir dire che sarà la prima alternativa di Kean mi preoccupa. Scordatevi l’idea che Dzeko scelga la Fiorentina per giocare 10 minuti a partita per far respirare Kean. Immobile invece per quello che so io sta molto bene anche in Turchia. Si trova bene, ha fatto una scelta importante. Magari potrebbe aver voglia di ritentare l’avventura in Italia, ma non so quanto questo possa essere al centro delle sue ambizioni. Ho ascoltato anche io le voci su un Immobile in direzione della Fiorentina, ma... Vedremo".

Pinamonti: si potrebbe fare?

"In una Fiorentina dove già potrebbero coesistere Kean e Dzeko non credo Pinamonti arriverebbe volentieri. Là dov’è, nel Genoa, è il titolare. Gioca, si prende responsabilità, sa di poter avere a disposizione quanto spazio vuole. Venire a Firenze per stare dietro a quei due non credo sia la scelta che andrà a fare. E lo capisco".

Colombo invece?

"Questa è una soluzione che mi va bene e che potrebbe essere molto adeguata alle esigenze della Fiorentina e anche del ragazzo. Colombo ha giocato, ha segnato anche diversi gol con l’Empoli e poter arrivare in viola per completare il reparto offensivo potrebbe essere per lui una chance importante, in una squadra importante e accanto ad attaccanti forti. Sì, credo sarebbe la mossa giusta"