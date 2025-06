Gudmundsson, sono giorni decisivi per il suo futuro: intanto ieri ha spento 28 candeline

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze) pone il suo focus su Albert Gudmundsson. Il numero 10 gigliato ieri ha spento 28 candeline con il desiderio di capire in fretta cosa sarà del proprio futuro. Una festa con famiglia e amici con il pensiero fisso al calciomercato. Questa settimana sarà quella decisiva per capire di in più del futuro dell'islandese. Fiorentina e Genoa infatti si incontreranno, con i viola che partono dalla base che i 17 milioni di Euro per il riscatto pattuiti un anno fa sono troppi e non verranno spesi.

Le ragioni sono chiare a tutti, da una parte la stagione al di sotto delle aspettative di Gud e dall'altra l'incertezza sull'esito del processo per cattiva condotta sessuale, arrivato al suo secondo ed ultimo gradi di giudizio, in corso in Islanda. Al Genoa i viola proporranno o un rinnovo del prestito, con obbligo legato all’assoluzione definitiva di Gudmundsson (la sentenza finale dovrebbe arrivare in autunno), o, in alternativa, un nuovo prestito oneroso con diritto di riscatto. In quest'ultimo caso le due società dovranno mettersi d'accordo sulle cifre. Nel frattempo Stefano Pioli dall'Arabia Saudita ha dato il suo benestare alla conferma dell'islandese, che potrebbe essere un giocatore chiave nei suoi piani offensivi. Questo stallo tra Fiorentina e Genoa sta facendo muovere tanti club interessati, sia in Italia (Roma e Inter su tutti) che all'estero. Anche le altre società comunque, come la Fiorentina, sono alla ricerca di un prestito prestito oneroso o semplice prestito senza impegnarsi in un acquisto a titolo definitivo.